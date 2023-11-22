Пумпянский, Гуцериев, Тимченко обжаловали решение евросуда оставить против них санкции ЕС

Суд ЕС ранее отказал каждому из них в отмене санкций

БРЮССЕЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Российские бизнесмены Дмитрий Пумпянский, Михаил Гуцериев, Геннадий Тимченко и Тигран Худавердян, а также члены их семей обжаловали в Европейском суде юстиции судебные решения Европейского суда общей юрисдикции оставить в силе введенные против них санкции ЕС. Об этом говорится в опубликованных на сайте суда уведомлениях о подаче исковых заявлений.

Согласно материалам суда, все иски внесены в индивидуальном порядке 16 ноября.

Ранее суд ЕС отказал каждому из них в отмене санкций ЕС, решив, что их право на защиту было соблюдено и что Совет ЕС в достаточной мере обосновал свои решения о введении рестрикций.

Даты судебных слушаний по этим делам пока не назначены.