Минск работает с Москвой над созданием гражданско-военного воздушного судна

Председатель Госкомвоенпром Белоруссии Дмитрий Пантус отметил, что в настоящее время ведется детальная работа "по созданию деталей и узлов для широкого спектра самолетов различных типов"

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия работают над проектом создания гражданско-военного воздушного судна. Об этом, выступая в парламенте республики, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) Белоруссии Дмитрий Пантус.

"Мы очень много работаем, в том числе, по гражданскому направлению, и новые проекты связаны сегодня в большей степени с авиастроением. Мы приняли принципиальное решение, по которому сейчас тесно работаем с Российской Федерацией, по созданию гражданско-военного образца, у которого будет несколько модификаций", - сказал он.

Пантус добавил, что в настоящее время ведется детальная работа "по созданию деталей и узлов для широкого спектра самолетов различных типов".

"Если говорить про экспортный потенциал [военно-промышленного комплекса Белоруссии], то он всегда был у нас очень большой. 63 страны в прошлом году, в этом году - 53. То есть мы много не потеряли несмотря на санкции", - отметил председатель Госкомвоенпрома Белоруссии.