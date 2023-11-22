На Украине вступили в силу санкции против ВПК России и Белоруссии

Они будут действовать 50 лет

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Верховная рада утвердила внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским проект постановления о введении санкций против предприятий российского и белорусского ВПК сроком на 50 лет, после чего они вступили в законную силу. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Рада поддержала постановление об утверждении решения СНБО (Совета национальной безопасности и обороны - прим. ТАСС) от 20 ноября 2023 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к РФ и Республике Беларусь в оборонно-промышленной сфере", - написал он в Telegram-канале.

Зеленский 20 ноября подписал указ о введении в действие решения СНБО об ограничительных мерах, внеся его на рассмотрение Рады. Они предполагают запрет на проведение торговых операций с товарами, которые на Украине подпадают под закон о госконтроле международной передачи товаров военного и двойного назначения, с резидентами России и Белоруссии. Причем под запрет подпадают инвестиционное сотрудничество в сфере их производства и сделки, заключенные с привлечением резидентов третьих стран.

Также будет запрещена передача резидентам РФ и Белоруссии технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. В частности, речь идет о действиях по получению охранных документов и о других мероприятиях, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности. Все экономические обязательства перед ними приостанавливаются. Кроме того, решение СНБО предписывает прервать совместные проекты и промышленные программы в сфере безопасности и обороны с участием организаций, учредители которых - резиденты РФ или Белоруссии.