Власти Молдавии начали денонсацию еще семи соглашений в рамках СНГ

Кишинев аргументировал это тем, что власти республики взяли курс на интеграцию в ЕС и не разделяют ценностей Содружества

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии одобрило денонсацию еще 7 соглашений с СНГ, аргументировав это тем, что власти республики взяли курс на интеграцию в ЕС и не разделяют ценностей Содружества. Решение было принято на заседании, которое транслировалось на странице кабинета министров в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Представляем проекты денонсации 7 соглашений с СНГ во многих областях, которые после проверки с юридической точки зрения были признаны неуместными. Среди главных причин денонсации соглашения значатся невозможность применения соглашений, моральная устарелость и несоответствие современным реалиям, тот факт, что Молдавия уже не разделяет политику, ценности и направления развития механизмов соглашений, которые в них предложены", - заявил представивший проект вице-премьер, глава МИД Николай Попеску. Он заверил, что денонсация этих соглашений не нанесет финансового или иного ущерба Молдавии и ее гражданам.

Молдавия выходит из соглашений о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий, о противодействии обращению фальсифицированных лекарств, о создании общего научно-технологического пространства, о сотрудничестве в вопросах соблюдения налогового законодательства, о борьбе с налоговыми преступлениями, об эффективном использовании энергосистем и о сотрудничестве в области распространения знаний.

Ранее в правительстве Молдавии сообщили о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках Содружества. Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.