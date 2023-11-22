22 ноября, 10:08

Коммерческую компанию обязали заплатить 69 млн рублей за загрязнение бухты во Владивостоке

Арбитражный суд постановил взыскать за вред, причиненный в результате затопления плавучего дока № 32

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с компании "Инто" 68,9 млн рублей за экологический вред бухте Золотой рог во Владивостоке, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

"2018 году инспекторы управления в ходе рейдового мероприятия выявили факт затопления плавучего дока № 32. В связи с тем, что в добровольном порядке ущерб не был возмещен, в 2022 году управление Росприроднадзора обратилось в суд с исковым заявлением. Суды первой и второй инстанций в удовлетворении исковых требований отказали", - сообщает пресс-служба.

Однако управление Росприроднадзора обратилось в кассационную инстанцию, которая направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В ноябре Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с ООО "Инто" 68,921 млн рублей за вред, причиненный в результате затопления плавучего дока № 32. 

Теги:
РоссияПриморский край
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