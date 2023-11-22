На строительство соцобъектов в Москве направят более 710 млрд рублей в 2024-2026 годах

Так темпы реализации программы реновации жилищного фонда будут увеличены в два раза

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Финансирование строительства социальных объектов в следующие три года увеличат в 1,5 раза, оно составит 711 млрд рублей. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

"На строительство социальных объектов в трехлетке будет направлено 711 млрд рублей, что на 50% больше, чем в предшествующей трехлетке по Адресной инвестиционной программе. Будет построено более 130 объектов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта", - сказала Зяббарова в ходе пленарного заседания Мосгордумы.

Она добавила, что темпы реализации программы реновации жилищного фонда будут увеличены в два раза. За три года планируется построить и ввести 6,2 млн кв. м жилой площади, что позволит переселить свыше 175 тыс. жителей расселяемых пятиэтажек. Капитальные вложения в транспортную систему составят в 2024-2026 годах почти 1,4 трлн рублей. "Будут строиться новые линии метро - Троицкая, Бирюлевская, Рублево-Архангельская. Всего планируется ввести 35 км линий, 17 станций метро. Дальнейшее развитие получит и улично-дорожная сеть, продолжится строительство транспортных развязок, пешеходных переходов", - отметила министр.

Зяббарова уточнила, что на приобретение вагонов метро нового поколения, электробусов, низкопольных трамваев, поездов для Московских центральных диаметров предусматривается на три года 273 млрд рублей. "Весь вновь закупаемый подвижной состав оборудован системами климат-контроля, современными информационными сервисами для пассажиров, а также приспособлен для маломобильных групп граждан", - подчеркнула руководитель департамента финансов.

По ее словам, вложения в городскую инфраструктуру и активная инвестиционная политика обеспечивают развитие города, приток частных инвестиций в экономику, рост экономики и повышение уровня жизни горожан. На каждый вложенный в инфраструктуру рубль из бюджета приходит почти 4 рубля частных инвестиций.

"В проекте бюджета сохранена весомая доля бюджета развития. В предстоящие три года она, как и ранее, составляет более 40%, а в абсолютной сумме за три года это 6,5 трлн рублей, из которых на ремонты, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, на реализацию программы реновации и другие мероприятия планируется направить 3,8 трлн рублей. На реализацию Адресной инвестиционной программы в предстоящие три года планируется направить 2,7 трлн рублей", - заключила она.

Рассмотрение проекта бюджета

Депутаты Мосгордумы рассматривают проект бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на пленарном заседании столичного парламента 22 ноября. Ранее проект был сформирован столичным правительством. Мэр столицы Сергей Собянин уточнял, что 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей.

13 октября документ был внесен в столичный парламент. Как уточнял в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, городской парламент должен закончить рассмотрение бюджета не позднее 1 декабря.

Общественное обсуждение законопроекта проходило с 7 по 11 ноября в онлайн-формате, москвичи направляли свои предложения, заявления и замечания, воспользовавшись специальной формой на сайте городской Общественной палаты или написав письмо на электронную почту. Всего в общественном обсуждении приняли участие почти 14,2 тыс. человек, в том числе 390 представителей общественных объединений или некоммерческих организаций. Итоговый протокол общественного обсуждения с порядка 14,7 тыс. рекомендаций был направлен мэру столицы и в Мосгордуму.

Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году запланированы с ростом на 7% и прогнозируются в объеме почти 4,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2024 году запланированы в объеме около 4,8 трлн рублей, при этом расходы на реализацию 13 госпрограмм Москвы, среди которых развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия, социальная поддержка жителей, составят 4,4 трлн рублей. Дефицит на следующий год планируется в объеме 500,3 млрд рублей, в плановом периоде будет обеспечено снижение дефицита.