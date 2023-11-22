Агентство изменило прогноз на "стабильный"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Новикомбанка до уровня АА-(ru), изменив прогноз на "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.

"Повышение кредитного рейтинга АО АКБ "Новикомбанк" обусловлено повышением оценки бизнес-профиля банка при сохранении сильной позиции по капиталу, адекватной позиции по фондированию и ликвидности, а также консервативной оценки риск-профиля. Для Новикомбанка характерна высокая вероятность получения чрезвычайной поддержки со стороны материнской структуры, имеющей высокий уровень кредитоспособности", - говорится в сообщении.

Среди ключевых факторов эксперты АКРА отметили повышение оценки бизнес-профиля банка до устойчивой (bbb+), которые связано с его стабильно высокими финансовыми результатами, ростом активов, некоторым снижением концентрации бизнеса на операциях с компаниями материнской структуры, а также с ролью банка в ее развитии.

Кроме этого, долгосрочной стратегией развития банка предусмотрено дальнейшее укрепление его позиций как универсальной кредитной организации, глубоко интегрированной в финансовую систему материнской структуры, что, по мнению АКРА, должно способствовать продолжению наращивания объема активов банка, усиления их диверсификации и поступательного роста операционных доходов.

Эксперты отметили сильную позицию Новикомбанка по капиталу, которая обусловлена выполнением нормативных показателей достаточности с запасом, а также адекватной способностью к генерации капитала благодаря прибыли, стабильно получаемой с 2017 года. С 2020 года банк выплачивает дивиденды акционеру, однако, как отмечает агентство, размер дивидендных выплат не угрожает его капитальной позиции. Чистая процентная маржа банка также находится на уровне показателей сопоставимых финансовых институтов. При этом среднее отношение операционных расходов к доходам (cost to income, CTI) остается низким, что говорит об эффективности основной операционной деятельности. Кредитное качество портфеля банка остается хорошим.