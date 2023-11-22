Новак: на повышение надежности электросетей в регионах нужно 45 млрд рублей до 2026 года

Речь идет о девяти субъектах, уточнил вице-премьер

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Программа повышения надежности электросетевого комплекса в девяти регионах России требует не менее 45 млрд рублей в ближайшие три года, общая сумма составляет 200 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Такие программы сегодня разработаны по девяти субъектам РФ, общая потребность составляет около 200 млрд рублей. На первом этапе Минэнерго подтвердило около 45 млрд рублей, которые должны быть профинансированы. Они предусмотрены поэтапно в бюджете РФ с 2024 года по 2026 год", - сказал он, добавив, что в настоящее время на ближайшие три года "заложено" 38 млрд рублей.

"Часть средств выделялась уже и в этом году, и в предыдущие годы - всего около 5 млрд рублей. Но этого недостаточно. Мы считаем, что на три года потребность в 45 млрд - это минимальное, чтобы привести в соответствие сетевые комплексы в этих девяти регионах", - сказал вице-премьер.

Один из регионов, на который распространяется программа, - это Астраханская область. Комментируя в ходе правительственного часа ситуацию в регионе, глава группы "Россети" Андрей Рюмин отметил, что на повышение надежности там электросетевого комплекса предусмотрено 6,3 млрд рублей.

"6,3 млрд рублей - это те деньги, которые нужно потратить, чтобы убрать "узкие места", где происходят большие отключения. К сожалению, действительно, Астраханская область - один из, наверное, 10-15 самых сложных регионов. <...> Мы надеемся, что в ближайшие три года благодаря финансированию, а большая часть денег уже выделена - более 30 млрд руб. в трехлетний бюджет, благодаря этим работам у нас уменьшится и количество отключений, и повысится надежность электроснабжения", - сказал он.