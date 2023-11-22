22 ноября, 10:23,
обновлено 22 ноября, 11:04

Силуанов заявил, что дефицит бюджета России в 2023 году ожидается на уровне 1% ВВП

Изначально было 2%, отметил глава Минфина

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года ожидается на уровне 1% ВВП, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Около 1% ожидается. Изначально 2% было. За счет чего? Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают, в общем, неплохо. Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета", - сказал министр.

Ранее Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg сообщал, что дефицит бюджета РФ в 2023 году будет чуть больше 1% ВВП. Согласно предварительной оценке Минфина РФ в январе - октябре 2023 года дефицит федерального бюджета составил 1,23 трлн рублей. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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