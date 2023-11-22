В Белоруссии до конца года намерены представить новый образец электромобиля

Он создается, в частности, на базе китайского образца компании JAC

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Новый образец первого белорусского электромобиля планируют представить до конца 2023 года. Он создается, в частности, на базе китайского образца компании JAC.

Об этом сообщил вице-премьер белорусского правительства Петр Пархомчик, выступая в парламенте.

"Национальной академией наук ведется работа по созданию промышленного производства электромобилей с максимальной локализацией на основе компонентной базы, разработанной белорусскими учеными, - сказал Пархомчик. - В мае 2023 года Объединенному институту машиностроения передан образец электромобиля JAC для проработки возможности использования в нем отечественных разработок. С китайской компанией JAC заключены договоры по техническому взаимодействию".

По его словам, параллельно на белорусско-китайском совместном предприятии "Белджи" проводится работа "по выводу на рынок электромобиля отечественного производства". "Планируем, что до конца текущего года главе государства будет продемонстрирован работающий образец первого электромобиля", - заявил вице-премьер.

По его словам, текущая ситуация на рынке создает предпосылки для дальнейшего расширения производства на "Белджи" с увеличением мощности до 120 тыс. автомобилей в год. "Если в прошлом году заводом было произведено 25 тыс. автомобилей, то в этом году произведено более 60 тыс., то есть уже выполнено годовое задание", - отметил Пархомчик. По его словам, продано 59 982 автомобиля, из них практически 80% в РФ. "При этом мы видим хорошие перспективы для наращивания объемов продаж легковых автомобилей в данный регион. Кроме того, растет спрос на отечественный автомобиль и на внутреннем рынке", - сказал вице-премьер.

Пархомчик также отметил, что власти Белоруссии поставили задачу повысить уровень локализации производства легковых автомобилей на "Белджи". "Мы купили соответствующую лицензию и будем заниматься вопросами локализации. Я лично поставил задачу, чтобы до конца года мы сформировали дорожную карту", - сказал вице-премьер.