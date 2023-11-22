Ozon открывает в Воронеже новый логистический комплекс с инвестициями в 3,4 млрд рублей

Новый фулфилмент-центр осуществляет полный цикл обработки заказов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon вводит в Воронежской области новый логистический комплекс, инвестиции компании в оборудование и IT-инфраструктуру составили 3,4 млрд рублей, говорится в сообщении Ozon.

"Маркетплейс Ozon запускает первую очередь нового логистического комплекса на территории села Александровка в Воронежской области. Складской центр площадью 20 тысяч кв. м по полу способен разместить около 10 млн товаров. <...> Инвестиции маркетплейса в современное оборудование и IT-инфраструктуру собственной разработки составили 3,4 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Старт операций запланирован на 27 ноября. Новый фулфилмент-центр осуществляет полный цикл обработки заказов, от приема товаров до формирования посылок. Логистический комплекс сможет обрабатывать в сутки до 282 тыс. заказов.

В течение трех лет площадь логистического комплекса расширится почти в четыре раза - до 75 тыс. кв м по полу. Так, в 2025 году планируется открытие еще двух блоков объекта, что увеличит его площадь на 35 тыс. кв м, а объем размещения - до 19 млн товаров. Мощности по обработке вырастут до более 570 тыс. заказов в сутки.

В 2026 году компания откроет третью очередь центра и расширит его площадь еще на 20 тыс. кв м. В результате обрабатывающие мощности достигнут 800 тыс. заказов в сутки, объем размещения - до 27 млн товаров.

"Мы видим, как быстро растет число наших покупателей и продавцов в Воронежской области, и поэтому расширяем инфраструктуру в регионе", - отметил гендиректор Ozon Fulfillment Александр Гейль, слова которого приводятся в сообщении.