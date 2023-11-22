Эксперт считает, что игнорирование этики в сфере ИИ приведет к закрытию некоторых проектов

Директор Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ Сергей Наквасин указал на то, что университет "Иннополис" уже выступил разработчиком программы летней школы по этике ИИ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Этические аспекты развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) должны учитываться при разработке, в противном случае их нарушение может привести к закрытию некоторых проектов на этапе массового внедрения. Такое мнение высказал ТАСС директор Национального центра развития искусственного интеллекта (НЦРИИ) при правительстве РФ Сергей Наквасин в кулуарах международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Он напомнил, что в 2021 году в России был утвержден Кодекс этики в сфере ИИ, к которому присоединились более 270 российских организаций - государственных и частных. Этичный подход предполагает не только следование жестким регламентам, но и базовое чувство ответственности разработчиков за безопасность пользователя или бизнес-партнера, уточнил эксперт.

"Например, компания создает электросамокат с искусственным интеллектом, продукт выходит на рынок. Если водитель со всей скорости врежется в человека, потому что тот не входил в обучающую ИИ выборку, то кто будет виноват? Конечно, водитель. Он должен был нажать на условную красную кнопку и отключить ИИ перед столкновением, но он этого не сделал, так как понадеялся, что искусственный интеллект сам примет решение. После такого случая пользователь потеряет доверие к продукту и пересядет на обычный самокат, а разработчик ИИ-версии в итоге может закрыть проект. Причина - игнорирование этических принципов на более ранних этапах: разработки сценариев, обучении ИИ", - сказал Наквасин.

Глава НЦРИИ указал на то, что университет "Иннополис" уже выступил разработчиком программы летней школы по этике ИИ, а также принципов использования решений на основе ИИ, что стало одним из первых шагов в переходе от теории этичного поведения в этой сфере к его реализации на практике.

"Может быть, скоро появятся и первые специалисты по применению этики [в данной сфере] на практике. Возможно, на начальном этапе это будет волонтерство, кто знает. Но практика этичного развития ИИ сегодня рождается именно за счет таких шагов", - добавил он.