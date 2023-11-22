22 ноября, 10:39

СФ одобрил закон о продлении приостановки выплат по вкладам CCCР до 2027 года

Восстановление сбережений, согласно документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании закон о продлении до 1 января 2027 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.

В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

Восстановление сбережений, согласно документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости такого набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.

При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ объем средств, необходимый на их погашение, составляет в 2024 году 61,8 трлн рублей, в 2025 году - 64,2 трлн рублей, в 2026 году - 66,8 трлн рублей.

"Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства РФ по состоянию на 30 декабря 2002 года 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2026 годов", - говорится в финансово-экономическом обосновании к закону.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года "в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля", отмечается в пояснительной записке к документу. 

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