22 ноября, 10:41

Владелец Forbes разорвал сделку по продаже издания после утверждений об участии в ней РФ

По данным The Washington Post, это решение последовало после "месяцев критических комментариев" со стороны американских ведомств и СМИ, суть которых сводилась к тому, что в результате сделки влияние над Forbes могла приобрести "иностранная сторона"

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Американский медиахолдинг Integrated Whale Media, владеющий Forbes Media Group, отказался от сделки по продаже издания группе инвесторов под руководством владельца компании Luminar Остина Рассела после сообщений в СМИ о возможном участии в ней российской стороны. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Она указывает со ссылкой на официального представителя Forbes Билла Хэнкса, что соглашение о проведении сделки, стоимость которой оценивается в $800 млн, "было разорвано" в связи с тем, что группа инвесторов "не смогла ее закрыть". При этом он воздержался от иных высказываний по теме.

Как отмечает издание, это решение последовало после "месяцев критических комментариев" со стороны американских ведомств и СМИ, суть которых сводилась к тому, что в результате сделки влияние над Forbes могла приобрести "иностранная сторона". Отсутствие у Рассела опыта управления активами в сфере медиа также "вызывало вопросы". Кроме того, американского бизнесмена подозревали в связях с российским бизнесменом Магомедом Мусаевым, который, как утверждается, предоставил ему $20 млн для развития Luminar. Мусаев владеет правами на издание русскоязычной версии Forbes, напоминает издание.

Остин Рассел - миллиардер и основатель компании Luminar Technologies, производящей датчики и программное обеспечение для систем безопасности и автомобильных автопилотов. 

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