СФ одобрил закон об индексации акцизов на разные виды алкоголя с 1 мая 2024 года

Акциз на вина может вырасти втрое

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании нормы, которые повышают с 1 мая 2024 года ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции, в частности акциз на вина может вырасти втрое. Соответствующие нормы содержатся в большом налоговом бюджетообразующем законе, внесенном в Госдуму правительством РФ вместе с проектом бюджета на 2024-2026 годы.

Так, согласно изменениям в Налоговый кодекс, которые были приняты в конце июля текущего года, ставка акциза на вина, за исключением крепленых (ликерных) вин, фруктовые вина, плодовую алкогольную продукцию с 1 января по 31 декабря 2024 года должна была составлять 36 рублей за 1 л. Однако в соответствии с одобренными поправками с 1 мая по 31 декабря 2024 года ставка составит 108 рублей за 1 л.

В 2025 году ставка акциза на вино повысится до 112 рублей за 1 л, в 2026 году - до 116 рублей. В текущем году акциз на вино составляет 34 рубля за 1 л.

Акциз на винные напитки с 1 мая вырастет до 141 рубля за 1 л (предполагавшаяся ставка акциза на 2024 год - 47 рублей, в 2023 году - 45 рублей), в 2025 году - до 147 рублей, в 2026 году - до 153 рублей.

Ставка акциза на игристые вина (включая российское шампанское) с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за 1 л (в 2023 году - 45 рублей, планировавшаяся величина в 2024 году - 47 рублей), в 2025 году - 147 рублей, в 2026 году - 153 рубля за 1 л. При этом акциз на виноматериалы не повышается.