СФ одобрил закон, направленный на предотвращение валютных нарушений бизнесом

Поправки расширяют перечень лиц, которые будут признаваться взаимозависимыми при осуществлении сделок, контролируемых на предмет рыночного характера цен

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании поправки о сокращении возможности уклонения от уплаты налогов бизнесом с помощью использования нерыночных сделок. Нормы, инициированные правительством РФ, оформлены как поправки ко второму чтению большого налогового бюджетообразующего законопроекта. Документ концептуально меняет подход к администрированию трансфертного ценообразования - расширяется круг взаимозависимых лиц, увеличивается глубина проверки, возрастают штрафы, совершенствуется подход к определению рыночной цены.

Поправки расширяют перечень лиц, которые будут признаваться взаимозависимыми при осуществлении сделок, контролируемых на предмет рыночного характера цен. Взаимозависимыми будут признаваться контролирующее лицо и его контролируемые иностранные компании, а также организации, находящиеся под контролем физических лиц, если эти организации контролируют близкие родственники. Расширяется перечень сделок, которые будут подпадать под контроль за трансфертными ценами.

Уточняется документация, которая предоставляется по сделкам в налоговые органы. Если проводится сделка в области внешней торговли с взаимозависимыми лицами, то необходимо будет в рамках сведений о контролируемых сделках раскрывать цепочку перепродажи за пределами РФ, чтобы понимать, применялись ли рыночные цены в сделках, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Кроме того, уточняется информация о предоставляемой отчетности. Организации, группы компаний, которые осуществляют внешнеторговые сделки и активы которых расположены в основном в Российской Федерации, должны будут предоставлять консолидированную финансовую отчетность по такой группе компаний, а также финансовую отчетность по компаниям, которые участвуют в сделках в рамках группы.

Принятые изменения также касаются трансфертного ценообразования при экспорте нефти, черных и цветных металлов, минеральных удобрений и драгоценных металлов и камней. Теперь при таких сделках исключается обязанность получать сведения о цепочке создания стоимости у лиц, не являющихся взаимозависимыми.

Еще одной дополнительно принятой поправкой предусматриваются сроки вступления в силу норм, касающихся сделок, подпадающих под контроль за трансфертными ценами. Речь идет о сделках, доходы (или расходы) по которым признаются в соответствии с Налоговым кодексом, начиная с 1 января 2024 года, если иное не предусмотрено нормативным правовым актом президента РФ.

О штрафах

В случае, если налоговые органы выявят применение нерыночных цен, разница между рыночной и нерыночной ценами сделки будет признаваться выплатой дивидендов, и, соответственно, такие выплаты будут облагаться налогом у источника по ставке 15%, пояснил замминистра. Кроме того, ужесточаются штрафные санкции - они составят 50% от той суммы, на которую была занижена цена сделки, указывал Сазанов.

Также повышаются штрафы за непредставление в срок уведомлений о контролируемых сделках - с 5 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, за недостоверные сведения в уведомлениях - до 100 тыс. рублей. За непредставление или представление недостоверных сведений из консолидированной финансовой отчетности международной группы компаний и финансовой отчетности участника международной группы компаний будет наложен штраф в размере 1 млн рублей.

Меры поддержки бизнеса

Согласно закону, также не будет взиматься в 2024-2025 годах налог на прибыль с доходов, полученных от продажи акций иностранных организаций в связи с уменьшением уставного капитала, если налогоплательщик владеет не менее 50% капитала этой иностранной компании. Чтобы льгота была применена, владелец компании должен быть ее собственником более года (365 дней) и на момент продажи акций находиться под санкциями.