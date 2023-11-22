22 ноября, 10:46

Совет Федерации одобрил закон о повышении НДПИ на конденсат "Газпрома" и на газ

Совфед также одобрил поправки об индексации НДПИ на газ с 1 января 2024 года для "Газпрома" и независимых производителей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании поправки в Налоговый кодекс, повышающие НДПИ на газовый конденсат "Газпрома" и НДПИ на газ для газового холдинга и независимых производителей. Поправки являются частью большого бюджетообразующего налогового закона, внесенного правительством РФ одновременно с проектом бюджета на 2024-2026 годы.

Закон предусматривает повышение НДПИ на газовый конденсат "Газпрома" на коэффициент, равный умноженному на 1,5 показателю Кабдт, характеризующему надбавки за бензин и дизтопливо и применяющемуся при расчете НДПИ на нефть. При этом повышение не будет применяться к дочерним организациям "Газпрома", у которых добыча газа составляет менее 35% от общей добычи углеводородов.

Кроме того, Совфед одобрил поправки об индексации НДПИ на газ с 1 января 2024 года для "Газпрома" и независимых производителей.

Поправки в Налоговый кодекс вводят при расчете НДПИ на газ два новых коэффициента: Ккг2023 (вводится с 1 января 2024 года и относится только к газу, поставляемому промышленности) и Ккг2024 (вводится с 1 августа 2024 года и касается поставок газа всем потребителям, в том числе населению, ТЭС и ЖКХ). Оба коэффициента характеризуют изъятие дополнительной выручки компаний от индексации оптовых цен на газ на внутреннем рынке в федеральный бюджет. 

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