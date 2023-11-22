22 ноября, 10:54

СФ одобрил закон о возврате налоговых льгот, обусловленных международными договорами

Также предусматриваются изменения в порядке уплаты НДС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании нормы, которые предусматривают восстановление для компаний некоторых налоговых льгот, действовавших до приостановки отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Нормы, внесенные правительством РФ, являются частью большого налогового бюджетообразующего закона, внесенного одновременно с проектом бюджета на 2024-2026 годы.

Законом восстанавливаются налоговые льготы, которые действовали ранее для российских компаний при платежах за рубеж и действие которых было приостановлено в связи с указом президента РФ от 8 августа 2023 года "О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения".

Речь идет о таких платежах, как выплаты процентов иностранным банкам и иностранным экспортно-кредитным агентствам, покупка морских судов, роялти за права на трансляции с международных и иностранных спортивных событий, а также права пользования международным развлекательным и спортивным контентом, лизинговые платежи на самолеты, включая вспомогательные силовые установки и авиационные двигатели, по заключенным до 5 марта 2022 года договорам, а также лицензионные платежи по действующим лицензионным договорам за предоставление права пользования программным обеспечением и иными нематериальными активами, не имеющими аналогов на российском рынке.

Как отмечается в сопроводительных материалах к документу, предлагаемый порядок налогообложения будет применяться при условии подтверждения наличия у иностранных организаций фактического права на получаемый доход и подтверждения факта отсутствия взаимозависимости между российской организацией, выплачивающей доход, и иностранной организацией - получателем дохода.

Документом также предусматриваются изменения в порядке уплаты НДС. Для предотвращения создания схем по уклонению от уплаты НДС, в том числе в случае, когда товары реализуются хозяйствующими субъектами стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) российским физическим лицам, не являющимся плательщиками НДС, на основании договоров поручения, договоров комиссии, агентских договоров или иных аналогичных договоров, обязанность по исчислению и уплате НДС при ввозе товаров на территорию РФ с территории стран - членов ЕАЭС будет возложена на организации-посредники. 

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