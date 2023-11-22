22 ноября, 10:51

СФ одобрил закон о своевременном проведении капремонта в многоквартирных домах

Документ также уточняет порядок формирования региональной программы капитального ремонта и краткосрочных планов ее реализации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, направленный на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов с учетом их технического состояния.

Законом уточняются основания принятия органами власти субъектов РФ нормативных правовых актов, направленных на надлежащее проведение капитального ремонта многоквартирных домов, и их тематика. В частности, к таким нормативным правовым актам будут отнесены: порядок внесения изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; порядок информирования собственников помещений в многоквартирных домах о результатах обследования их технического состояния, проведенного за счет средств бюджета субъекта РФ; порядок проведения государственного мониторинга технического состояния многоквартирных домов.

Документ также уточняет порядок формирования региональной программы капитального ремонта и краткосрочных планов ее реализации, основания и порядок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в целях ликвидации последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация