СФ одобрил закон о своевременном проведении капремонта в многоквартирных домах

Документ также уточняет порядок формирования региональной программы капитального ремонта и краткосрочных планов ее реализации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, направленный на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов с учетом их технического состояния.

Законом уточняются основания принятия органами власти субъектов РФ нормативных правовых актов, направленных на надлежащее проведение капитального ремонта многоквартирных домов, и их тематика. В частности, к таким нормативным правовым актам будут отнесены: порядок внесения изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; порядок информирования собственников помещений в многоквартирных домах о результатах обследования их технического состояния, проведенного за счет средств бюджета субъекта РФ; порядок проведения государственного мониторинга технического состояния многоквартирных домов.

Документ также уточняет порядок формирования региональной программы капитального ремонта и краткосрочных планов ее реализации, основания и порядок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в целях ликвидации последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.