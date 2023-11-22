Совфед одобрил закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности достигнет 8 134,9 рубля

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году, а также стоимости одного пенсионного коэффициента.

Нововведение направлено на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции. Согласно закону предлагается повысить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности до 8 134,9 рубля. В 2023 году размер такой выплаты составляет 7 567,3 рубля, а в 2024 году должен был составить 7 915,4 рубля.

Помимо этого, законом повышается стоимость одного пенсионного коэффициента, который используется при расчете размера страховой пенсии. Стоимость его в 2023 году составляет 123,8 рубля, а в 2024 году должна была достигнуть 129,5 рубля. Согласно изменениям, стоимость одного пенсионного коэффициента в 2024 году составит 133,1 рубля.