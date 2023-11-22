Росатом завершит утилизацию советского ядерного наследия в 2028 году

С ядерным наследием в России в ближайшее время будет покончено, заявил заместитель генерального директора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов

САЙДА-ГУБА /Мурманская область/, 22 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" планирует завершить утилизацию советского ядерного наследия в 2028 году с вывозом последнего отработавшего ядерного топлива из губы Андреева в Мурманской области. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора Росатома по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.

"Мы вывезем его (ядерное топливо - прим. ТАСС) целиком до конца 2028 года. С 2028 года здесь (в Мурманской области - прим. ТАСС) не останется ничего, что связано с ядерным топливом. В дальнейшем мы будем выводить из эксплуатации только те объекты, которые в плановом режиме выводятся из эксплуатации Военно-морским флотом, либо те ледоколы, которые подлежат выводу, которые закончили свой срок службы. С ядерным наследием [в РФ] в ближайшее время будет покончено. Дальше останется только текущая работа", - сказал он на митинге, посвященном утилизации плавучей технической базы "Лепсе".