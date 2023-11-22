"Аврора" работает над возможностью запуска рейсов в КНДР

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подчеркнул, что приоритетная задача компании - сохранить максимальное количество социальных маршрутов и максимально низкие цены на рейсы между Дальним Востоком и европейской частью России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" прорабатывает варианты запуска рейсов в КНДР. Об этом журналистам сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Авиакомпания "Аврора" прорабатывает возможность [авиасообщения с КНДР]. Такая возможность есть, но дальневосточная компания "Аврора" является коммерческим предприятием, получает субсидии государства для того, чтобы дальневосточники могли летать по доступным тарифам. В части международной сетки компания еще не вышла на показатели, которые были до пандемии. До пандемии "Аврора" выполняла 74 зарубежных рейса, 74 направления, сейчас их 11. <…> Будем расширять эту сетку", - сказал он.

Чекунков подчеркнул, что приоритетная задача компании - сохранить максимальное количество социальных маршрутов и максимально низкие цены на рейсы между Дальним Востоком и европейской частью России, а также между регионами ДФО.

Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" создана по поручению президента РФ Владимира Путина на базе авиакомпании "Аврора" - крупнейшего авиаперевозчика на Дальнем Востоке. В единую дальневосточную авиакомпанию вошли региональные авиакомпании - "Хабаровские авиалинии", "Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие", "Чукотавиа". Флот компании насчитывает 145 воздушных судов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.