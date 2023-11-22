Губернатор Калужской области обсудил во Вьетнаме проекты сотрудничества

Владислав Шапша встретился с президентом концерна TH Group Тхай Хыонг и участницами возглавляемой ей Вьетнамской ассоциации женщин-предпринимателей

ХАНОЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, обсудил с представителями вьетнамских деловых кругов перспективные проекты сотрудничества между двумя странами. Глава региона встретился с президентом концерна TH Group Тхай Хыонг и участницами возглавляемой ей Вьетнамской ассоциации женщин-предпринимателей.

Калужская область, по словам губернатора, заинтересована в расширении делового сотрудничества Вьетнамом в целом и с концерном TH Group в частности. Эта компания реализует в Калужской области масштабный проект создания с использованием самых современных технологий животноводческого комплекса, включающего в себя производство экологически чистого молока и молочной продукции. У компании в области три проекта - два животноводческих комплекса и завод по переработке молока. Одна ферма уже работает, вторая - на стадии создания, а в следующем году должен открыться молокозавод.

"Обсудили ход реализации проектов. Сейчас поголовье скота на ферме в Ульяновском районе - порядка 3 тыс. голов. Оно будет увеличено до 6 тыс. после ввода второй очереди и выхода комплекса на полную мощность", - сообщил руководитель области в своем телеграм-канале. "Мы помогаем с созданием инфраструктуры. Свои обязательства выполняем. Оказываем проектам всю необходимую поддержку", - добавил он.

Кроме взаимодействия в животноводстве калужский губернатор и глава TH Group рассмотрели перспективы сотрудничества в других сферах, где у вьетнамской компании есть опыт, в том числе в фармацевтике. Помимо делового партнерства, Калужская область готова развивать с Вьетнамом культурные связи, указал губернатор на встрече с представительницами ассоциации женщин-предпринимателей. Сейчас она объединяет около 8 тыс. участниц и играет важную роль в международной интеграции страны.