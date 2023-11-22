СФ одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Он вступит в силу с 1 января 2024 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о приостановлении до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих, помощников депутатов и сенаторов, а также судей.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в сентябре. Во втором чтении были поддержаны поправки, согласно которым индексация зарплат не будет приостанавливаться в отношении военнослужащих, а также сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС и Государственной противопожарной службы. В третьем чтении нижняя палата парламента приняла документ 16 ноября.

Изменения вносятся в законы "О статусе судей в Российской Федерации", "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.