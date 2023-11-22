Минфин России оценил эффект от повышения акциза на жидкость для вейпов в 10 млрд рублей

Ставка налога на смеси для электронных систем доставки никотина в 2024 году составит 42 рубля за 1 мл, в 2025 году - 44 рубля

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ оценивает эффект от повышения вдвое акциза на никотиносодержащие жидкости для электронных систем доставки никотина в 10 млрд рублей. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании в Совете Федерации.

"Эффект ожидается в районе 10 млрд рублей. Сейчас ставка акциз, которая вводится, является по сути своего рода запретительной, что, по нашему мнению, будет способствовать как дополнительным доходам бюджета, так и снижению потребления никотиносодержащей продукции", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какой бюджетный эффект ожидается от увеличения акциза на никотиносодержащие жидкости для электронных систем нагревания.

Ранее Совет Федерации одобрил повышение акциз на табачные изделия с 2024 года. Так, акциз на сигареты и папиросы в соответствии с принятым законом в 2024 году составит 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 рублей. Акциз на сигареты в 2025 году повышается до 2 926 рублей плюс 16% расчетной стоимости (не менее 3 973 рублей за 1 тыс. штук), в 2026 году - до 3 043 рублей плюс 16% (не менее 4 132 рублей за 1 тыс. штук). Сейчас ставка акциза составляет 2 603 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 536 рублей за 1 тыс. штук.

Ставка акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина в 2024 году составит 42 рубля за 1 мл, в 2025 году - 44 рубля, в 2026 году - 46 рублей. Таким образом, ставки могут вырасти вдвое: акциз на 2024 год планировалось установить на уровне 21 рубль за 1 мл. Действующая ставка составляет 20 рублей за 1 мл.