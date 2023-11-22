22 ноября, 12:09

В МАГАТЭ не увидели нарушений пяти принципов обеспечения безопасности ЗАЭС

Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что эксперты не всегда получали своевременный и беспрепятственный доступ ко всем частям станции

ВЕНА, 22 ноября. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотров Запорожской АЭС не выявили нарушений пяти принципов обеспечения безопасности станции. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси.

"На ЗАЭС не было выявлено признаков несоблюдения пяти конкретных принципов [безопасности]", - сказал он на открытии очередной сессии совета управляющих МАГАТЭ.

При этом Гросси утверждал, что эксперты не всегда получали своевременный и беспрепятственный доступ ко всем частям станции. "Это отразилось на возможности агентства однозначно подтвердить постоянное соблюдение всех пяти принципов", - добавил он.

Ранее Гросси предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, необходимых для безопасной работы станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси. 

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