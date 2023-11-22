На Украине впервые в отопительном сезоне призвали экономить электроэнергию

По данным "Укрэнерго", в целом по стране обесточены 427 населенных пунктов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме возник впервые в текущем отопительном сезоне, в связи с чем гражданам необходимо ее экономить. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"В энергосистеме зафиксирован и прогнозируется в течение дня дефицит электроэнергии. Призываем украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Причинами этого в компании назвали увеличение потребления из-за похолодания, повышенную аварийность блоков электростанций, недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС. Кроме того, по данным "Укрэнерго", в целом по стране обесточены 427 населенных пунктов.

Ранее депутат Рады Сергей Нагорняк заявлял, что плановые отключения света на Украине, вероятно, будут вводиться с середины ноября даже при отсутствии повреждений энергосистемы.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей. В начале октября министр энергетики страны Герман Галущенко посоветовал украинцам купить на зиму электрогенераторы. До этого он сообщал, что 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября 2022 года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, министр жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование. Согласно подсчетам ООН, мощности энергетической инфраструктуры Украины, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.