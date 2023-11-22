В "Агроэкспорте" заявили о росте поставок продовольствия из РФ в Индию

В Федеральном центре подчеркнули, что в январе - октябре экспорт увеличился в 2,5 раза в физическом выражении

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Экспорт российского продовольствия в Индию в январе - октябре в физическом выражении вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 964 тыс. тонн. Об этом рассказали в Федеральном центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

"В январе - октябре 2023 года российский экспорт продукции АПК в Индию вырос в денежном выражении на 51%. <...> Всего за 10 месяцев в южноазиатскую страну поставлено более 964 тыс. тонн продовольствия - в 2,5 раза больше, чем в январе - октябре 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Индия занимает девятое место среди крупнейших покупателей российских продовольственных товаров, тогда как по итогам 2022 года находилась на одиннадцатом месте.

Крупнейшей категорией продовольствия, экспортируемого из России в Индию, является подсолнечное масло. С начала текущего года было отгружено более 731 тыс. тонн продукта, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, по состоянию на начало ноября Индия является крупнейшим импортером российского соевого масла - за январь - октябрь отгрузки выросли в физическом выражении в 3,5 раза, до 168 тыс. тонн.

Также в топ-3 экспортируемых в Индию категорий продукции входит чечевица, отгрузки которой после двухлетнего перерыва возобновились в октябре прошлого года. С начала 2023 года из России в Индию было экспортировано более 34 тыс. тонн сушеной чечевицы.