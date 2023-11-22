22 ноября, 11:40
Международная выставка-форум "Россия"

"Автотор" и "Галактика" создадут IT-экосистему

Инвестиции составят порядка 700 млн рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Один из крупнейших российских производителей автомобилей "Автотор" и корпорация "Галактика" заключили соглашение о создании IT-системы. Соглашение подписано на международной выставке-форуме "Россия", сообщила пресс-служба "Автотора". Планируемый объем инвестиций в проект составит порядка 700 млн рублей.

"Состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между одним из крупнейших российских автопроизводителей "Автотор" и ведущим отечественным разработчиком цифровых решений для промышленности корпорацией "Галактика" <…>. Создание комплексной IT-экосистемы позволит одному из ведущих российских автопроизводителей, крупнейшему предприятию Калининградской области повысить эффективность управления производственными и бизнес-процессами при реализации стратегически важных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

"Автотор" также планирует создать Центр компетенции по отраслевому решению для автомобилестроения на базе цифровых продуктов "Галактики".

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. Общий объем производства превысил 2,5 млн автомобилей. 

Теги:
РоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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