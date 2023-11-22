22 ноября, 11:40

В Ростове-на-Дону в 2024 году планируют открыть технопарк в сфере электроники

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов, прорабатывается вопрос о выделении финансирования на эти цели, в том числе на возмещение части затрат

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Технопарк электронной промышленности планируют запустить на площадке российской компании "Бештау" в Ростове-на-Дону в 2024 году, прорабатывается вопрос о выделении финансирования на эти цели, в том числе на возмещение части затрат. Об этом сообщил на заседании облправительства заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

"Мы еще совместно с Минпромом, Минцифры, администрацией города прорабатываем вопрос создания на базе кластера технопарка по микроэлектронике. "Бештау", там будет еще одно юридическое лицо создано в следующем году, и планируем идти по пути создания технопарка. Таких технопарков в стране не более пяти. Есть определенные договоренности с Минпромторгом России о том, что они в следующем году выделят на это финансирование, в том числе на возмещение части затрат, порядка 300 млн [рублей] в следующем году и, возможно, в 2025 году еще 300 [млн рублей] дадут", - сказал Хохлов.

В августе соучредитель ГК "Бештау" Владимир Кузнецов сообщил ТАСС, что до конца 2023 года планируется создать радиоэлектронный кластер с производственными площадками в Ростове-на-Дону и Ессентуках. На первом этапе в его состав войдут около десяти предприятий, затем их список может быть расширен. В планах компании - наладить межкластерное взаимодействие. Объем инвестиций в проект составит 12 млрд рублей.

ГК "Бештау" занимается выпуском импортозамещающей продукции - радиоэлектроники и компьютерной техники в Ростове-на-Дону и Ессентуках. В 2022 году компания запустила в Ростове-на-Дону производство по выпуску электронных плат для радиоэлектронной продукции, в 2023 году начала строительство завода полного цикла по выпуску ноутбуков. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация