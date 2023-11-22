В Ростове-на-Дону в 2024 году планируют открыть технопарк в сфере электроники

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов, прорабатывается вопрос о выделении финансирования на эти цели, в том числе на возмещение части затрат

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Технопарк электронной промышленности планируют запустить на площадке российской компании "Бештау" в Ростове-на-Дону в 2024 году, прорабатывается вопрос о выделении финансирования на эти цели, в том числе на возмещение части затрат. Об этом сообщил на заседании облправительства заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

"Мы еще совместно с Минпромом, Минцифры, администрацией города прорабатываем вопрос создания на базе кластера технопарка по микроэлектронике. "Бештау", там будет еще одно юридическое лицо создано в следующем году, и планируем идти по пути создания технопарка. Таких технопарков в стране не более пяти. Есть определенные договоренности с Минпромторгом России о том, что они в следующем году выделят на это финансирование, в том числе на возмещение части затрат, порядка 300 млн [рублей] в следующем году и, возможно, в 2025 году еще 300 [млн рублей] дадут", - сказал Хохлов.

В августе соучредитель ГК "Бештау" Владимир Кузнецов сообщил ТАСС, что до конца 2023 года планируется создать радиоэлектронный кластер с производственными площадками в Ростове-на-Дону и Ессентуках. На первом этапе в его состав войдут около десяти предприятий, затем их список может быть расширен. В планах компании - наладить межкластерное взаимодействие. Объем инвестиций в проект составит 12 млрд рублей.

ГК "Бештау" занимается выпуском импортозамещающей продукции - радиоэлектроники и компьютерной техники в Ростове-на-Дону и Ессентуках. В 2022 году компания запустила в Ростове-на-Дону производство по выпуску электронных плат для радиоэлектронной продукции, в 2023 году начала строительство завода полного цикла по выпуску ноутбуков.