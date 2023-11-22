22 ноября, 12:00

Mitsubishi Heavy Industries удвоила прогноз прибыли в оборонном секторе до $6,7 млрд

Как отметила газета Yomiuri, оптимистичный прогноз, в частности, связан с планами правительства Японии существенно повысить расходы на оборону страны

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Японская корпорация тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries (MHI) удвоила прогноз размера годовой прибыли своего подразделения, занятого в оборонном секторе, до 1 трлн иен (порядка $6,7 млрд). Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

Оптимистичный прогноз корпорации связан с планами правительства Японии существенно повысить расходы на оборону страны, а также с участием MHI в международном проекте по созданию истребителя нового поколения. В связи с этим корпорация намерена на 20%-30% увечить число сотрудников своего оборонного подразделения, в котором на данный момент задействованы порядка 7 тыс. человек. Ожидается, что объем прибыли в размере 1 трлн иен будет достигнут по итогам 2026 финансового года (начнется 1 апреля 2026 года).

В декабре 2022 года Великобритания, Италия и Япония достигли принципиальной договоренности о совместной разработке истребителя нового поколения. С этой целью решено объединить британо-итальянскую и японскую программы создания такого самолета. Конкретными аспектами его разработки и производства, помимо MHI, будут заниматься британская корпорация BAE Systems и итальянская Leonardo.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило обновленную стратегию национальной безопасности, предполагающую увеличение оборонных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО. Премьер-министр Фумио Кисида распорядился обеспечить финансирование бюджета на оборонные нужды в 2027 году на уровне 8,9 трлн иен ($59,6 млрд). 

Теги:
Япония
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