22 ноября, 11:56

Поставки молочных йогуртов "Эфко" в сети прекратят с января 2024 года

В "Эфко" отметили, что решение не окажет существенного влияния на деятельность компании

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Поставки молочных йогуртов производства компании "Эфко" в торговые сети будут прекращены с января 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Поставки молочных йогуртов в сети будут прекращены с января 2024 года", - сказали в "Эфко".

В компании также отметили, что решение о закрытии бизнеса по производству молочных йогуртов не окажет существенного влияния на деятельность компании. "Сотрудники соответствующего завода будут перераспределены по другим структурным подразделениям "Эфко", - рассказали агентству.

Накануне компания сообщила, что совет директоров принял решение закрыть бизнес по производству молочных продуктов.

О компании

Группа компаний "Эфко" является крупнейшим российским вертикально интегрированным производителем жиров специального назначения, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности.

Среди молочных продуктов компания выпускает йогурты под брендом "Слобода" и Liberty. 

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Россия
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