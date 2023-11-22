Поставки молочных йогуртов "Эфко" в сети прекратят с января 2024 года

В "Эфко" отметили, что решение не окажет существенного влияния на деятельность компании

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Поставки молочных йогуртов производства компании "Эфко" в торговые сети будут прекращены с января 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Поставки молочных йогуртов в сети будут прекращены с января 2024 года", - сказали в "Эфко".

В компании также отметили, что решение о закрытии бизнеса по производству молочных йогуртов не окажет существенного влияния на деятельность компании. "Сотрудники соответствующего завода будут перераспределены по другим структурным подразделениям "Эфко", - рассказали агентству.

Накануне компания сообщила, что совет директоров принял решение закрыть бизнес по производству молочных продуктов.

О компании

Группа компаний "Эфко" является крупнейшим российским вертикально интегрированным производителем жиров специального назначения, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности.

Среди молочных продуктов компания выпускает йогурты под брендом "Слобода" и Liberty.