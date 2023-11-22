22 ноября, 11:56,
обновлено 22 ноября, 12:33

Путин поручил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

© ТАСС/ Ruptly

Согласно правилам моратория, внеплановые проверки бизнеса могут проводиться только по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о рисках нарушения обязательных требований

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил продлить на 2024 год действующий сейчас мораторий на внеплановые проверки предприятий и предпринимателей.

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Речь об этом зашла на совещании Путина с правительством. Глава аппарата кабмина - вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что послабления по плановым проверкам рассчитаны до 2030 года, тогда как по внеплановым - только до конца нынешнего. "Михаил Владимирович, может, нам на 2024 год продлить мораторий?" - предложил глава государства, обращаясь к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Глава кабмина в ответ пояснил, что такая возможность уже обсуждалась, и даже, например, Генпрокуратура предлагала предусмотреть "больший срок". По его словам, нужно просто окончательно определить, на какой период будет продлеваться мораторий. "Ну, прокуратура всегда предлагает больший срок, - пошутил Путин. - А мы с вами должны определить, какой является оптимальным".

Мишустин же заметил, что в этом случае предложение ГП о продлении моратория - тенденция противоположная обычной. "Давайте на 2024-й продлим [мораторий]", - резюмировал президент.

Согласно правилам моратория, внеплановые проверки бизнеса могут проводиться только по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о рисках нарушения обязательных требований. А плановые проверки могут проводиться только на объектах с чрезвычайно высокими и высокими категориями риска. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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