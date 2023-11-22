22 ноября, 11:58

Суд в Киеве признал требования к авиакомпании Коломойского по иску о банкротстве

Другие подробности о решении суда пока не уточняются

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева признал требования государственного Укрэксимбанка по иску о признании банкротства компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщило издание "Экономическая правда".

По его данным, в среду суд открыл производство по делу о банкротстве МАУ и признал денежные требования банка. Другие подробности о решении суда пока не уточняются.

Решение должно быть опубликовано 23 ноября, пишет "Экономическая правда".

Хозяйственный суд Киева зарегистрировал иск Укрэксимбанка о признании банкротом крупнейшей украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 1 ноября.

Согласно данным аналитической платформы "Опендатабот", общие долги МАУ по итогам 2022 года составили 20,5 млрд гривен (свыше $565,2 млн). Как сообщала украинская версия журнала Forbes, в последние месяцы идет распродажа имущества авиакомпании. Так, покупатели уже приобрели логотип перевозчика за $3 тыс., а также львиные доли в двух ценных активах. Издание со ссылкой на нескольких собеседников, работавших топ-менеджерами в авиаперевозчике, информировало, что имущество МАУ распродают дешевле рынка, а это может свидетельствовать о подготовке к объявлению о банкротстве компании уже к концу этого года.

МАУ базируется в киевском международном аэропорту Борисполь. До кризиса компания выполняла около 1,1 тыс. внутренних рейсов, а также летала в страны Европы, СНГ, в США, Азию и на Ближний Восток и обеспечивала стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3 тыс. городов. С осени 2022 года перевозчик не совершил ни одного рейса из-за неуплаты счетов. Коломойский сейчас находится под стражей по обвинению в коррупции. 

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