Путин сообщил о снижении числа проверок бизнеса с 2019 года в пять раз

По словам президента, работа идет, она "носит, безусловно, позитивный характер"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские власти сейчас проводят в пять раз меньше проверок, чем это было в 2019 году - до реформы контрольно-надзорной деятельности, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"У нас с 2019 года проводится реформа контрольно-надзорной деятельности. Количество проверок сократилось в пять раз. И это, конечно, тоже одно из направлений нашей работы - особенно в сегодняшних условиях, для того чтобы создать хорошую обстановку, атмосферу для собственного, национального бизнеса, который мог бы закрыть освобождающиеся ниши", - отметил он на совещании с правительством.

Путин констатировал, что работа идет, и она "носит, безусловно, позитивный характер".