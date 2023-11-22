Путин доволен выпуском отечественных товаров для туризма, заместивших зарубежные

Президент считает очень хорошими уже достигнутые результаты

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил правительство за развитие отечественного производства, выпускающего товары и технику для туризма.

"Развитие собственного производства в этой многогранной сфере [туризма], безусловно, - обратная сторона, в данном случае - позитивная сторона медали, связанной с тем, чем нас пытались "наградить" санкциями. То, что это [организация производства в РФ] получается у нас и у правительства получается, - это очень здорово", - сказал глава государства на совещании с кабмином.

"Надо и дальше продолжать работу по поддержке наших производителей, которые занимают освободившиеся ниши", - указал Путин и оценил уже достигнутые результаты: "Очень хорошо".

На нынешнем совещании с докладом выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, которой, в частности, рассказал о производстве в РФ оборудования для канатных дорог, ратраков (транспортное средство, используемое для подготовки горно-лыжных склонов и лыжных трасс), систем искусственного оснежения, снегоходной и горно-спасательной техники, экипировки.