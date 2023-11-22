В ассоциации ожидают роста турпотока на горнолыжные комплексы РФ в новом сезоне на 15%

В 2023 году бронирование на Новый год и на новогодние праздники значительно выше по сравнению с прошлым годом

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Туристический поток на российские горнолыжные комплексы в новом зимнем сезоне 2023-2024 годов вырастет на 15%. Об этом сообщили в Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса.

"По нашим оценкам, рост туристического потока на горнолыжные комплексы в сезоне 2023/2024 составит 15%. Это обусловлено созданием новых туристических продуктов, в том числе, большое внимание уделяется круглогодичности курортов и развитию на их территории эко-трендов, например, созданию эко-троп и эко-гостиниц", - отмечает заместитель председателя правления ассоциации Светлана Данилина.

По ее словам, в этом году бронирование на Новый год и на новогодние праздники значительно выше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, у многих курортов загрузка составляет 95-100% на высокий сезон 2023-2024 года.

"Также мы ожидаем прирост иностранных туристов за счет безвизового режима с Китаем и развитием дружеских связей с курортами Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Армении, благодаря созданию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК) и единого календаря мероприятий", - добавила Данилина.

В ассоциации также рассказали, что в новом зимнем сезоне появится более 50 км горнолыжных трасс на российских курортах. Таким образом, в этом сезоне открываются новые горнолыжные курорты в Пермском крае: на курорте "Белогорье" будут введены четыре трассы. Также новые трассы появятся на курортах в Самарской и Тверской областях. На курорте "Хехцир" в Хабаровском крае появится 22 км трасс. Кроме того, большого развития ожидают курорты Северного Кавказа, Алтая, Урала, Сахалина, Мурманской области.

В ассоциации также уточнили, что в России 400 горнолыжных курортов, из которых 150 - крупные и средние, стабильно функционирующих - 250 (расположены в 68 субъектах РФ).