22 ноября, 12:19

Чернышенко заявил о троекратном увеличении объема инвестиций в отрасль туризма за два года

Бизнес инвестирует средства в эту сферу "как никогда раньше", сказал он

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в туристическую отрасль увеличился в три раза с момента запуска национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Запущенный всего два года назад нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" реально работает. Там очень мощные механизмы - это и льготные кредиты, и грантовая поддержка строительства модульных отелей, и софинансирование обеспечивающей инфраструктуры. У нас почти в три раза вырос объем инвестиций", - сказал Чернышенко.

Также, по его словам, в 2022 году инвестиции в туристическую отрасль выросли на 37%, а в этом году ожидается превышение объема инвестиций, поскольку за первое полугодие текущего года уже есть прирост в 23%. "Бизнес инвестирует туда средства как никогда раньше. Роста [такого объема инвестиций, как в туризм] ни в одну отрасль экономики мы не наблюдаем", - добавил вице-премьер.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" нацелен на комплексное развитие отрасли туризма в России, созданию условий для удобных, безопасных и интересных путешествий по стране. В нацпроект входят три федеральные проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских услуг" и "Совершенствование управления в сфере туризма". 

Теги:
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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