Путин поручил Минтрансу помочь регионам в реконструкции причальной инфраструктуры Байкала

Она необходима для развития круизных перевозок

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу помочь Бурятии и Иркутской области в реконструкции портовой инфраструктуры на Байкале, необходимой для развития круизных перевозок.

"Что касается Байкала, я вас прошу проработать тогда с субъектами Федерации и доложить отдельно. Если нужно им помочь, надо тогда поддержать обязательно", - обратился президент к главе Минтранса РФ Виталию Савельеву на оперативном совещании с членами правительства.

Министр доложил, что круизные перевозки на озере Байкал в настоящее время ограничены. По его словам, причина в плохом техническом состоянии причальных стенок и их недостаточном количестве. Министр подчеркнул, что в Бурятии и Иркутской области следует привести причальную инфраструктуру в надлежащее состояние.

Савельев также рассказал о проблемах с грузоперевозками в бассейне Волжско-Камском каскада ГЭС, где с мая 2023 года вводились ограничения по осадке судов ввиду природных аномалий: малоснежной зимы и снижения полезного притока воды в водохранилищах гидроузлов Волжско-Камского каскада до 60% от нормы.

"Что касается Волги, там, действительно, работа проведена большая. Но еще многое нужно сделать. Там есть участки, которые требуют особого внимания, и прошу не забывать об этом. Все планы, которые там есть, нужно выполнять", - поручил Путин.