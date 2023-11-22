В Минэнерго заявили о скором объявлении конкурса на строительство генерации в Сибири

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Конкурсный отбор генерации для покрытия растущего спроса на электроэнергию в юго-восточной части Сибири будет объявлен в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика" в Кемерове.

"Мы в ближайшее время будем начинать объявлять конкурс на строительство генерации в юго-восточной части Сибири с учетом тех цифр, которые есть. <...> Мы будем максимально вводить конкурсные процедуры для того, чтобы конкуренция приводила к выбору оптимального технического решения и по стоимости, и по видам топлива", - сказал он.

Замминистра отметил, что уголь будет основным доступным источником топлива в юго-восточной части Сибири в ближайшее время.

Актуальный объем дефицита в энергосистеме Сибири прогнозируется на уровне 1,2 ГВт.