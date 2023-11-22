Титов заявил, что российские предприниматели стали меньше страдать от санкций

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей отметил, что "бизнес себя чувствует увереннее, чем еще пару лет назад"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские предприниматели реже, чем раньше, испытывают проблемы, связанные с санкциями. Об этом сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе III ежегодного Форума бизнес-омбудсмена Москвы.

"Сейчас все более-менее как-то приходит в норму. Обращений к нам становится меньше. Количество предпринимателей, которые считают, что на них повлияли внешние санкции и все, что ими вызвано, тоже уменьшается. В марте, по нашему опросу, от санкций страдало больше 80%, сейчас менее 50%", - сказал Титов.

По его словам, сейчас стоимость транспортировки товаров снижается, международные расчеты налаживаются, а спрос внутри страны растет. Все это способствует развитию отечественных предприятий.

"В этом смысле бизнес себя чувствует увереннее, чем еще пару лет назад, - отметил бизнес-омбудсмен. - И государство в этом плане сыграло свою роль, оно не ушло, как бывало раньше, в "непонятки", не отдалилось от ситуации. Было принято много решений, которые помогли бизнесу - и по налогам, и по поддержке ликвидностью".

Ключевую роль в улучшении делового климата, по его мнению, сыграла реформа контрольно-надзорной деятельности, благодаря которой проверки изменились качественно и количественно в лучшую сторону. Теперь важно сохранить достигнутые результаты, считает Титов.