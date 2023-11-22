С начала года в РФ в три раза чаще проводили профилактические визиты, чем проверки бизнеса

Профилактические мероприятия проводятся как контролерами на объектах, так и в дистанционном формате

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Число проведенных в России с начала года профилактических визитов в три раза превысило количество проверок бизнеса. Так, с начала года было проведено около 900 тыс. визитов и порядка 300 тыс. проверок, сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Профилактические мероприятия проводятся как контролерами на объектах, так и в дистанционном формате. В отличие от проверок, по результатам работы контролеров нет штрафов, при этом они разъясняют возникающие вопросы и консультируют по вопросам соблюдения требований.

"На сегодняшний день у нас количество профилактических визитов по прошлому году в два раза больше, чем количества проверок, в этом - уже в три раза больше. Мы сейчас внутри этого переходного периода искусственно не сокращаем эти профилактические визиты, учитывая их востребованность и профилактическую ситуацию. В прошлом году у нас было 680 тыс. визитов на 340 тыс. проверок, в этом году - под 900 тыс. этих визитов, проверок - порядка 300 тыс. в моменте на сегодняшний день", - сказал он.

Григоренко пояснил, что "тренд на снижение количества проверок сохраняется". "Если брать с 2019 года, то количество проверок сократилось в пять раз, уже даже более чем в пять раз. В 2019 году было [проведено] 1,5 млн проверок, в прошлом году - 340 тыс. проверок, в этом году мы думаем, что даже [до] 340 тыс. не дотянем", - пояснил вице-премьер.