22 ноября, 13:33

С начала года в РФ в три раза чаще проводили профилактические визиты, чем проверки бизнеса

Профилактические мероприятия проводятся как контролерами на объектах, так и в дистанционном формате

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Число проведенных в России с начала года профилактических визитов в три раза превысило количество проверок бизнеса. Так, с начала года было проведено около 900 тыс. визитов и порядка 300 тыс. проверок, сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Профилактические мероприятия проводятся как контролерами на объектах, так и в дистанционном формате. В отличие от проверок, по результатам работы контролеров нет штрафов, при этом они разъясняют возникающие вопросы и консультируют по вопросам соблюдения требований.

"На сегодняшний день у нас количество профилактических визитов по прошлому году в два раза больше, чем количества проверок, в этом - уже в три раза больше. Мы сейчас внутри этого переходного периода искусственно не сокращаем эти профилактические визиты, учитывая их востребованность и профилактическую ситуацию. В прошлом году у нас было 680 тыс. визитов на 340 тыс. проверок, в этом году - под 900 тыс. этих визитов, проверок - порядка 300 тыс. в моменте на сегодняшний день", - сказал он.

Григоренко пояснил, что "тренд на снижение количества проверок сохраняется". "Если брать с 2019 года, то количество проверок сократилось в пять раз, уже даже более чем в пять раз. В 2019 году было [проведено] 1,5 млн проверок, в прошлом году - 340 тыс. проверок, в этом году мы думаем, что даже [до] 340 тыс. не дотянем", - пояснил вице-премьер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГригоренко, Дмитрий Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация