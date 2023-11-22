Встречу ОПЕК+ перенесли на 30 ноября

Она должна была состояться 26 ноября

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча, которые были запланированы на 26 ноября, перенесены на 30 ноября. Об этом говорится в заявлении ОПЕК.

Заседание ОПЕК, назначенное на 25 ноября, также перенесено на 30 ноября. Причины переноса встреч организация не уточняет.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия выразила недовольство в связи с уровнями добычи других стран-участниц ОПЕК+ и вела переговоры по объемам производства с членами альянса.

Цены на нефть на новостях о переносе заседания снижаются более чем на 4%.

Изначально заседание ОПЕК и министерскую встречу ОПЕК+ планировалось провести 25 и 26 ноября очно в Вене. Предыдущие встречи ОПЕК и ОПЕК+ прошли 3 и 4 июня также в Вене. Тогда страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи до конца 2024 года. Сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчетам ТАСС, составит 1,272 млн баррелей в сутки (б/с). Кроме того, ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, будут до конца 2024 года добровольно сокращать добычу в общем объеме на 1,66 млн б/с.

В дополнение к этим мерам Саудовская Аравия до конца 2023 года добровольно сокращает добычу нефти на 1 млн б/с, а Россия снижает поставки нефти на мировые рынки на 300 тыс. б/с.

Министерские встречи альянса сейчас проводятся раз в полгода, а заседания мониторингового комитета - каждые два месяца. Последнее заседание министерского мониторинга ОПЕК+ состоялось 4 октября в формате видеоконференции. По его итогам страны ОПЕК+ подтвердили приверженность условиям сделки по сокращению добычи нефти до конца 2024 года, достигнутым на встрече 4 июня.