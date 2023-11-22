Экспорт сельхозпродукции из Башкирии в Китай увеличится в 10 раз по итогам 2023 года

Вице-премьер региона Ильшат Фазрахманов сообщил, что для дальнейшего увеличения экспорта необходимо решать вопросы сертификации продукции, которая занимает много времени

УФА, 22 ноября. /ТАСС/. Объем экспорта сельхозпродукции из Башкирии в Китай, по предварительным данным, в 10 раз превысит показатель 2022 года и составит около 100 тыс. тонн продукции. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на Международной неделе бизнеса в Уфе.

"За 10 месяцев мы экспортировали из Башкирии в Китай 70 тыс. тонн сельхозпродукции, до конца года ставим себе план выйти на 100 тыс. тонн. В основном это масличная продукция - льняное, рапсовое и подсолнечные масла, жом свекловичный. Начинаются поставки сухого молока, ведутся переговоры по свинине, начинается отгрузка куриных лапок. В 2022 году мы всего поставили около 11 тыс. тонн [продукции]", - сообщил Фазрахманов.

По его словам, для дальнейшего увеличения экспорта необходимо решать вопросы сертификации продукции, которая занимает много времени. Кроме того, вице-премьер Башкирии отметил дороговизну перевозки грузов - стоимость доставки 1 кг груза из Башкирии в Китай в среднем обходится в 1 юань, регион заинтересован в уменьшении стоимости вдвое. Одним из вариантов решения может стать открытие в Уфе китайской транспортно-логистической компании, что позволит конкурировать с местными перевозчиками.

Международная неделя бизнеса проходит в конгресс-холле "Торатау" в Уфе с 22 по 25 ноября. Участниками форума заявлены делегации из Беларуси, Казахстана, Китая, Турции, Ирана, Узбекистана и других стран - всего более 4 тыс. человек. В этом году основной темой дискуссий обозначен прогноз на "послезавтра", который должны дать участники мероприятия от профессионального сообщества.