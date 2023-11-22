Финский оператор Balticconnector увеличит мощность газопровода в ходе ремонта

Она повысится до 70,5 ГВт·ч в день по направлению Эстония - Финляндия

СТОКГОЛЬМ, 22 ноября. /ТАСС/. Финская компания Gasgrid нарастит пропускную способность газопровода Balticconnector в результате его ремонта. Об этом говорится в заявлении оператора газопровода.

"Увеличенные объемы [поставок] могут быть предложены рынку начиная с октября 2024 года", - отмечается в нем. Мощность газопровода повысится до 70,5 ГВт·ч в день по направлению Эстония - Финляндия. Также увеличится объем возможных поставок между Латвией и Литвой, однако конкретных цифр в заявлении компании не приводится.

Ранее работа подводного газопровода была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. Также была нарушена работа подводного кабеля связи, который пролегает неподалеку от газопровода. Его повреждение обнаружили примерно в то же время, что и утечку на Balticconnector.