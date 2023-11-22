В Петербурге намерены запустить производство изделий из стекла за 2,1 млрд рублей

На предприятии планируют создать 185 новых рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Стекольный завод появится в 2024 году в Особой экономической зоне "Санкт-Петербург" (площадка "Новоорловская"). Инвестиции в создание предприятия составляют более 2 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Кирилл Поляков.

"Новое предприятие появится в Особой экономической зоне "Санкт-Петербург". ООО "ИнСтелРус" построит на площадке "Новоорловская" инновационный производственный центр. Открытие первой очереди запланировано уже на конец 2024 года. Инвестиции в проект составляют 2,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На земельном участке площадью 1,45 га инвестор возведет предприятие по выпуску продукции из стекла, которая применяется в медицинских и исследовательских центрах, на производствах в области микроэлектроники, оборонной промышленности, автомобилестроения и автокомпонентов. На предприятии планируется создать 185 новых рабочих мест.

"Реализация инвестпроекта в ОЭЗ в кратчайшие сроки позволит петербургскому производителю занять высвободившуюся после ухода иностранных поставщиков нишу на рынке", - сообщили в пресс-службе особой экономической зоны "Санкт-Петербург". До введения санкций эта продукция поставлялась из западных стран.

Компания "ИнСтелРус" получила статус резидента ОЭЗ "Санкт-Петербург" в декабре 2022 года.