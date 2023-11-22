22 ноября, 13:24,
обновлено 22 ноября, 13:46
Мировые цены на нефть

Цены на нефть снижаются на 4% на фоне переноса встречи ОПЕК+

По данным на 16:20 мск, нефть марки Brent торговалась на уровне $78,62 за баррель

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI с поставкой в январе 2024 года на лондонской бирже ICE снижаются на 4% к закрытию предыдущей сессии, свидетельствуют данные торгов. Снижение ускорилось на фоне переноса встречи ОПЕК+ на 30 ноября.

По данным биржи на 16:20 мск, цена Brent снижалась на 4,58% - до $78,62 за баррель. В то же время нефть марки WTI дешевела до $74,05 за баррель (-4,77%).

К 16:40 мск цена нефти Brent замедлила снижение и торговалась на уровне $79,16 (-3,92%), а нефть марки WTI снижалась на 4,05% - до $74,61 за баррель. 

Теги:
Мировые цены на нефть
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация