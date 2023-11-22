Цены на нефть снижаются на 4% на фоне переноса встречи ОПЕК+

По данным на 16:20 мск, нефть марки Brent торговалась на уровне $78,62 за баррель

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI с поставкой в январе 2024 года на лондонской бирже ICE снижаются на 4% к закрытию предыдущей сессии, свидетельствуют данные торгов. Снижение ускорилось на фоне переноса встречи ОПЕК+ на 30 ноября.

По данным биржи на 16:20 мск, цена Brent снижалась на 4,58% - до $78,62 за баррель. В то же время нефть марки WTI дешевела до $74,05 за баррель (-4,77%).

К 16:40 мск цена нефти Brent замедлила снижение и торговалась на уровне $79,16 (-3,92%), а нефть марки WTI снижалась на 4,05% - до $74,61 за баррель.