Европарламент согласовал бюджет ЕС в €189,3 млрд на 2024 год

Увеличение объема средств направлено на укрепление стратегической автономии Евросоюза и другие нужды, отмечено в коммюнике

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили проект бюджета Евросоюза, подразумевающий ассигнования на различные сферы деятельности содружества на сумму €189,3 млрд. Голосование проходило в рамках пленарной сессии ЕП в Страсбурге, транслировавшейся на сайте парламента.

Данная сумма соответствует изначальным рекомендациям Еврокомиссии. При этом, как отмечает пресс-служба ЕП, страны - участницы даже увеличили рекомендованную сумму на €666 млн в ходе консультаций 11 ноября. Наибольший прирост будет в сфере предоставления гуманитарной помощи (€250 млн), еще дополнительные €150 млн пойдут на инструмент внутреннего сотрудничества и развития "Глобальная Европа", наименьшая же прибавка будет обеспечена по статье расходов "военная мобильность" - плюс €10 млн.

"Достигнув консенсуса по бюджету на 2024 год, члены Европарламента ожидают, что к концу года в Совете будет достигнуто соглашение о среднесрочном пересмотре долгосрочного бюджета ЕС. Это откроет путь к существенным дополнительным ассигнованиям в начале 2024 года посредством внесения поправок в бюджет, который будет предложен Еврокомиссией. Запланированное увеличение бюджета направлено на оказание среднесрочной поддержки Украине, повышение гибкости и возможностей реагирования на кризисы, укрепление стратегической автономии ЕС в 2024 году и усиление его усилий в таких областях, как миграция и внешняя политика", - гласит коммюнике.