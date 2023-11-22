22 ноября, 13:29

Мосгордума одобрила бюджет московского фонда ОМС на 2024-2026 годы

Более 90,5% расходов предусмотрено на обеспечение медицинской помощи москвичам

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы приняли закон о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания столичного парламента.

"Бюджет МГФОМС - стабильный и сбалансированный, с положительной динамикой роста доходной части. Основным источником доходов является субвенция из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Доля субвенции в 2024 году составит 85,8%, в 2025 и 2026 годах - более 86% от общей суммы дохода бюджета МГФОМС", - отметил в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он указал, что расходы столичного фонда ОМС в 2024 году составят почти 454 млрд рублей, в 2025-м - около 485 млрд рублей, в 2026-м - порядка 515 млрд рублей. Более 90,5% расходов предусмотрено на обеспечение медицинской помощи москвичам.

"В законе предусмотрено ежегодное увеличение подушевого норматива финансового обеспечения базовой программы ОМС исходя из индексации цен и роста численности москвичей. На 1 января 2023 года на территории Москвы число застрахованных по ОМС составило 13 049 325 человек", - добавил Шапошников.

По его словам, параметры бюджета позволят в полном объеме оказать медпомощь в Москве в рамках программы ОМС. "Столичное здравоохранение" остается крупнейшей городской программой. В бюджете города на ближайшие три года на это направление заложены колоссальные цифры. В 2024 году вместе с бюджетом МГФОМС она превысит 1 трлн рублей", - подчеркнул спикер столичного парламента. 

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