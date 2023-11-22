22 ноября, 13:52

Европарламент поддержал соглашение о свободной торговле с Новой Зеландией

Соглашение подразумевает упразднение всех таможенных пошлин со стороны Новой Зеландии на импорт товаров из ЕС

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали проект соглашения о свободной торговле с Новой Зеландией. Соответствующее решение было принято в рамках пленарной сессии ЕП в Страсбурге, трансляция велась на сайте парламента.

Соглашение подразумевает упразднение всех таможенных пошлин со стороны Новой Зеландии на импорт товаров из ЕС. Европейские страны со своей стороны отменят пошлины на 91% новозеландских товаров, спустя семь лет их доля вырастет до 98,5%. Вместе с тем соглашение подразумевает "защиту" ряда отраслей ЕС от импорта из Новой Зеландии, в частности винной индустрии и производителей сельхозпродукции. Например, беспошлинный ввоз говядины и молочных продуктов будет разрешен в ограниченных количествах.

Эту сделку евродепутаты назвали "золотым стандартом" соглашений о свободной торговле. Товарооборот между ЕС и Новой Зеландией в 2022 году составил 9,1 млрд евро, в Еврокомиссии рассчитывают на его увеличение на 30% после вступления положений договора в силу. Согласно тем же прогнозам, инвестиционные потоки ЕС в Новую Зеландию могут увеличиться более чем на 80%. Соглашение может быть окончательно утверждено 27 ноября и вступит в силу к середине 2024 года, сообщили в пресс-службе ЕП. 

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Новая Зеландия
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